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20:46, 26 ноября 2024Россия

Атакующий российский регион беспилотник сняли на видео

Mash Batash: средства ПВО отражают атаку беспилотников над башкирским Салаватом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В районе башкирского города Салават средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил Mash Batash в Telegram.

Один дрон удалось снять на видео местному жителю. На кадрах виден аппарат самолетного типа, летящий с характерным звуком на фоне ночного неба.

В издании добавили, что связались с главой Салавата Альбертом Муталовым. Чиновник заявил, что слышал о беспилотниках, однако официального подтверждения это информации пока нет. Власти региона об атаке дронов также не сообщали.

31 октября беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали топливно-энергетические предприятия региона. Два беспилотника рухнули в промзоне предприятия топливно-энергетического комплекса, от падения третьего выбило окна еще на одном объекте. Мирные жители не пострадали.

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