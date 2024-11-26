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09:07, 26 ноября 2024Мир

Байден заявил об увольнении с должности официанта

Байден пошутил об увольнении с должности официанта и возвращении в Белый дом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Действующий президент США Джо Байден пошутил о своем увольнении с должности официанта на праздновании Дня благодарения и о своем возвращении в Белый дом. Об этом сообщает Daily Mail.

«Байден раздавал еду на День благодарения почти 50 минут. Подавая брюссельскую капусту на мероприятии на базе Береговой охраны, он шутил о своем возрасте, а потом сказал, что его "только что уволили" с должности официанта и ему пора возвращаться в Белый дом», — передает газета.

По словам авторов материала, Байден также «отпустил странную шутку» о том, что ему «нужно уйти, потому что из-за его присутствия на празднике было заблокировано дорожное движение, поэтому за него никто больше не проголосует». Они отметили, что посетители мероприятия «не поняли, что он имел в виду», поскольку ранее дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на государственную должность.

Ранее Байден помиловал индеек Персик и Цветок в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения.

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