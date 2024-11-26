Больная раком пассажирка осталась с синяками по всему телу после полета в США

CBC: сотрудники Air Canada уронили больную раком пассажирку с инвалидного кресла

Сотрудники авиакомпании Air Canada уронили больную раком пассажирку с инвалидного кресла, в результате чего она получила серьезные травмы. Об этом сообщает CBC.

По данным издания, 55-летняя Шейла, у которой диагностировали рак мозга, начала пользоваться инвалидной коляской после операции по удалению опухоли. Так как состояние женщины постепенно ухудшалось, ее муж Вито Риззуто решил устроить ей последнее путешествие и сделать его идеальным.

Однако вместо этого после полета из Торонто в Майами, который состоялся 5 ноября, Шейла осталась с синяками по всему телу и несколько дней испытывала сильную боль. После посадки в США члены экипажа пересадили пассажирку в узкое инвалидное кресло, но, по словам ее мужа, они не знали, как с ним обращаться, и не пристегнули ее ремнями безопасности. В итоге женщина упала на пол и получила порез на ноге, растяжение лодыжки и гематомы на ноге, руке, пояснице и бедре.

«Мы проводили время у бассейна, но ей было так больно, что она не получала удовольствия. Она была в депрессии и много плакала, — описал отпуск с больной женой Риззуто. — Это не должно было случиться с ней и причинить ей больше боли, чем она уже испытывает из-за болезни».

Муж Шейлы также признался, что представитель Air Canada извинился перед ним и его супругой по телефону и предложил им 500 долларов (около 51,8 тысячи рублей) в качестве бонусов. Но после этого разговора его попытки связаться с авиакомпанией были безуспешны.

В октябре польская авиакомпания вынудила известного британского журналиста с инвалидностью добираться до туалета в самолете ползком. Ему не позволили взять на борт инвалидную коляску.

