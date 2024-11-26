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21:16, 26 ноября 2024Культура

Дуэйн Джонсон раскрыл правду о съемках «Моаны»

Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что на съемках «Моаны» он надевает костюм качка
Андрей Шеньшаков

Фото: Marco Garcia / Reuters

Дуэйн Джонсон, который сейчас снимается в экранизации известного мультфильма «Моана», прокомментировал фото со съемок проекта, на которых фанаты актера удивились его мускулам. Об этом он рассказал в интервью Extra.

52-летний актер признался, что его тело на самом деле не настолько накачанное, как посчитали фанаты. Известный рестлер и звезда «Форсажа» рассказал, что его внушительный вид на фото со съемочной площадки экранизации мультфильма — это сшитый на заказ костюм.

«Это пара часов каждый день на перевоплощение, примерку, так что да, это все костюм. Когда я увидел в Сети эти фото, было ощущение, что нас застукали, потому что мы возводили целые стены, чтобы не было папарацци», — сообщил Скала.

После появления в Сети фотографий Джонсона со съемок проекта многие удивились его физической форме, а некоторые даже заподозрили, что Скала прибег к помощи пластических хирургов.

Ранее стало известно, что Джонсон рассказал о своей личной борьбе с психическим адом. Откровениями о своем психическом заболевании Дуэйн поделился с подписчиками в социальных сетях, указав на важность своевременного обращения к специалистам.

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