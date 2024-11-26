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03:41, 26 ноября 2024Мир

Греция передаст Армении системы ПВО российского производства

Греция передаст Армении российские системы С-300 и другие системы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО Греции, передадут Армении. Об этом сообщает портал enikos.gr.

Отмечается, что их заменят системами израильского производства. «Руководство Вооруженных сил полно решимости продолжить дерусификацию греческого арсенала и радикальное обновление старых систем новыми западными технологиями», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для Греции укрепление Армении вместо Украины является стратегическим выбором по многим причинам, включая тесные союзнические связи и общие исторические события в современной истории.

Ранее Дания пообещала передать Киеву еще 13 истребителей F-16. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов, уточнила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

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