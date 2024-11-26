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10:40, 26 ноября 2024Россия

В желудке россиянки нашли полтора килограмма монет и валюты

В Туле в желудке женщины нашли полтора килограмма монет и валюты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В желудке жительницы Тулы нашли полтора килограмма монет разного номинала. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Женщину привезли в больницу с внутренним кровотечением.

В посте отмечается, что, вероятно, пациентка страдает расстройством пищевого поведения, при котором человек начинает есть или проглатывать несъедобные предметы. Помимо рублей из женщины извлекли евро и центы, не являющиеся платежным средством в России.

Ранее в Екатеринбурге хирурги удалили женщине гигантскую опухоль. На протяжении двух лет у пациентки наблюдалось увеличение живота. К моменту операции новообразование разрослось почти до девяти килограммов.

ЖЗЛ
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