Лжепомощник российского губернатора ушел из колонии на СВО

Ura.ru: лжепомощник свердловского губернатора Куйвашева ушел из колонии на СВО

Лжепомощник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ушел из колонии на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Ura.ru знакомый с ситуацией источник.

По данным собеседника, житель города Полевской Виктор Рузеник был осужден за обман бизнесменов. Россиянин уверял предпринимателей, что он сотрудничает с Куйвашевым.

Источник отметил, что обманщика поместили отбывать наказание в колонию № 47 Каменска-Уральского. «Там же подписал контракт. Последний раз выходил на связь из Елани», — разъяснил он.

До этого сообщалось, что первый заместитель главы администрации города Шебекино Белгородской области Андрей Ноздрачев решил уйти на спецоперацию. Такое решение он объяснил желанием «защищать свой дом и своих детей».

Предположительно, российский чиновник будет проходить службу в одном из добровольческих подразделений.