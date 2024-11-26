Лавров: Киев сотрудничает с террористическими организациями

Киевский режим сотрудничает с международными террористическими организациями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, Украина сотрудничает также и с транснациональными криминальными сетями, в том числе для переправки иностранных наемников для участия в военных действиях против России. Он добавил, что Украина также подготавливает боевиков для борьбы против законных правительств в Африке и в Сирийской Арабской Республике

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил о подталкивании США и Великобританией Украины к ядерному терроризму.

До этого Лавров заявил об испуге президента Украины Владимира Зеленского из-за запуска ракеты «Орешник». Он отметил, что заявления украинского лидера в адрес западных политиков о безоружности Украины показывают его испуг ответа со стороны России.