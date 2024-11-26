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10:09, 26 ноября 2024Из жизни

Мужчина вернулся к жизни после 45-минутной остановки сердца и стал преступником

В США мужчина пережил 45-минутную клиническую смерть и стал преступником
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Komonews

Майкла Кнапински из штата Вашингтон, США, обвинили в расправе над мужчиной из-за наркотиков. Преступник, как передает Komo News, оказался тем человеком, которого вернули к жизни после 45-минутной остановки сердца четыре года назад.

Кнапински стал известен в 2020 году. Тогда он с друзьями отправился в горный поход. В какой-то момент они разошлись в разные стороны, а погода начала ухудшаться. Через некоторое время группа собралась вновь, но уже без Капински. Его нашли в тот же вечер недалеко от заледеневшей реки без сознания.

В реанимации мужчины не стало. Он вернулся к жизни через 45 минут. Когда Кнапински восстановился, он заявил, что изменит свою жизнь к лучшему, будет помогать обществу и заниматься благотворительностью. Однако через четыре года он стал преступником.

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В октябре 2024 года зависимый от наркотиков Кнапински договорился встретиться с дилером на автопарковке. Он планировал купить метамфетамин и фентанил на сумму 1900 долларов (191 тысяча рублей). Согласно версии следствия, Кнапински решил не платить за наркотики и выстрелил в дилера. Его не смогли спасти. Теперь Кнапински ждет суда.

Ранее сообщалось, что больной раком мужчина из Британии заявил, что ненадолго покинул собственное тело в больнице, и описал увиденное. В частности, он видел «множество цветов и витражных окон» и вознесение собственной души.

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