На Украине раскритиковали Зеленского после заявлений о ситуации на фронте

Ведущая Панченко раскритиковала Зеленского за расторжение мирных соглашений

Украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за отказ от мирных соглашений после заявлений о ситуации на фронте. Комментарий она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«Зачем нужно было расторгать [стамбульские] соглашения два года назад, чтобы сейчас еле-еле удерживать позиции?» — обратилась журналистка к украинскому лидеру.

Ранее Зеленский сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал в докладе президенту республики кураховское направление самым сложным для украинской армии. Помимо этого, он отметил имеющиеся для ВСУ угрозы на запорожском направлении.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что исключительно из-за Запада Киев отказался от проекта мирного соглашения, обсужденного в Стамбуле. Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по украинскому конфликту и готова при урегулировании с Западом искать действенные гарантии.