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15:52, 26 ноября 2024Экономика

Названы любимые российские города везучих людей

Лотерейные миллионеры предпочитают переезжать в Москву и Санкт-Петербург
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские лотерейные миллионеры после крупного выигрыша предпочитают переезжать в Москву, Санкт-Петербург и на Дальний Восток. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Популярными среди победителей с выигрышами от миллиона рублей также остаются южные регионы с более теплым климатом, в частности Краснодарский край. Однако чаще всего удачливые участники розыгрышей для построения карьеры и достижения финансовой стабильности выбирают столицы и Дальний Восток.

Уточняется, что Дальний Восток привлекает тех, кто желает сменить работу. «В последние годы в России много внимания уделяется развитию Дальневосточного федерального округа, а нехватку опытных кадров работодатели компенсируют достойным вознаграждением тем, кто решился на переезд», — объяснили в пресс-службе.

Ранее жительница Москвы выиграла 100 миллионов рублей, купив лотерейный билет по дороге за медом.

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