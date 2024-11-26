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04:30, 26 ноября 2024Наука и техника

Обнаружены свидетельства горячей воды на Марсе

Science Advances: в древнем метеорите обнаружили доказательства воды на Марсе
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Ученые Университета Кертина и Лозаннского университета обнаружили древнейшие свидетельства активности горячей воды на Марсе. Открытие было сделано при анализе марсианского метеорита и опубликовано в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали зерно циркона возрастом 4,45 миллиарда лет, найденное в метеорите NWA7034, известном как Black Beauty. В этом цирконе были выявлены геохимические отпечатки, которые доказывают наличие богатых водой жидкостей, участвовавших в формировании марсианской коры.

Для анализа применялась наномасштабная геохимия, позволившая обнаружить следы элементарных изменений в цирконе. С использованием этой техники исследователи смогли определить содержание таких элементов, как железо, алюминий, иттрий и натрий. Эти химические элементы добавились в циркон во время его формирования в условиях магматической активности и свидетельствуют о воздействии богатых водой жидкостей в период формирования минерала.

Ученые предполагают, что гидротермальные системы, выявленные на Марсе, играли важную роль в потенциальной обитаемости планеты, как это происходило на ранней Земле. Их анализ показывает, что вода присутствовала на Марсе на протяжении длительного времени, несмотря на удары метеоритов, изменявших поверхность планеты в ранний период ее существования.

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