Обученные Францией солдаты ВСУ отправились обратно на Украину

Министр обороны Лекорню: обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что обученные в стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования «Анна Киевская» отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр также сообщил о готовности Парижа продолжать обучение украинских военных и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад.

Ранее Лекорню заявил, что Франция в ближайшие недели поставит Украине пакет военной помощи, в том числе ракеты, профинансированные в основном за счет доходов от замороженных активов России.

19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине.