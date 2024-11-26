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10:42, 26 ноября 2024Силовые структуры

Осужденный на 10 лет за хранение взрывчатки житель Херсонской области попал на видео

ФСБ сняла на видео осужденного за хранение взрывчатки жителя Херсонской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Херсонской области мужчину осудили на 10 лет за хранение взрывчатки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России показали на видео задержание и признание осужденного на 10 лет за хранение взрывчатки жителя Херсонской области. Соответствующие кадры были опубликованы в ТАСС.

На записи показано, как силовики задерживают мужчину, который идет по дороге. Они кладут его на землю, надевают ему наручники и сажают в автомобиль. Во второй части видео фигурант дает признательные показания. Он рассказывает, что в 2022 году он занимался частным извозом в Херсонской области. По его словам, в одну из поездок его завербовали сотрудники Главного управления украинской разведки. Он заявил, что по их заданию, на своем автомобиле он дважды перевез взрывчатку самодельных взрывных устройств и комплектующих к ним. Кроме того, он сказал, что получил задание подорвать электроподстанцию в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что фигурант признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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