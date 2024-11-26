В Херсонской области мужчину осудили на 10 лет за хранение взрывчатки

ФСБ: жителя Херсонской области осудили на 10 лет за хранение взрывчатки

В Херсонской области суд приговорил к 10,5 года лишения свободы местного жителя за перевозку и хранение взрывчатки для совершения терактов по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В июне 2022 года осужденного завербовали сотрудники ГУР МО Украины. По их заданию он перевез взрывные устройства и взрывчатые вещества, чтобы использовать для совершения диверсий и терактов. При задержании сотрудники ФСБ изъяли у мужчины три самодельных взрывных устройств (СВУ), семь килограммов пластида, электродетонаторы военно-инженерного назначения и радиоэлектронные сборки для изготовления пяти СВУ.

Ранее в Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонников террористической организации.

