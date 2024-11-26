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06:39, 26 ноября 2024Силовые структуры

В Донецке сотрудники ФСБ задержали сторонников международной террористической организации

ФСБ: в Донецке задержали сторонников международной террористической организации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Zhabrikov / URA.RU / Global Look Press

В Донецке сотрудники ФСБ и МВД задержали сторонников террористической организации. Об этом проинформировала пресс-служба управления ФСБ России по Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

Как уточняется, задержанные оказались иностранными гражданами. Они пропагандировали «идеологию одной из международных террористических организаций».

«Четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли на территорию ДНР в целях пропаганды радикального ислама среди местного населения», — подчеркнули в ведомстве. Также стало известно, что задержанных привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы территории России по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя по делу о призывах к терроризму. По данным силовиков, мужчина является сторонником радикальных взглядов.

21 ноября стало известно, что в Пермском крае ФСБ задержала сторонника запрещенной на территории России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Он получил шесть лет колонии.

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