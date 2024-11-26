Пережившая удаление редкой опухоли мозга телеведущая рассказала о последствиях операции

Ведущая МакКолл рассказала о проблемах с памятью после удаления кисты в мозге

Известная британская телеведущая Давина Макколл, пережившая удаление редкой опухоли мозга, рассказала о негативном последствии операции. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У меня небольшие проблемы с кратковременной памятью», — сообщила телеведущая в видеообращении. По ее словам, она специально записывает видео, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Маккол добавила, что сейчас находится дома. Операцию по удалению коллоидной кисты в мозге она назвала безумием. В публикации она также поблагодарила своего нейрохирурга и близких людей, которые помогают ей восстанавливаться после процедуры.

Ранее Макколл рассказала, что у нее диагностировали коллоидную кисту — редкую опухоль мозга. По словам ведущей, ее размер составлял 14 миллиметров. Телеведущую госпитализировали 15 ноября, через три дня ее партнер сообщил, что Макколл удалили опухоль.