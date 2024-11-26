Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:54, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Пережившая удаление редкой опухоли мозга телеведущая рассказала о последствиях операции

Ведущая МакКолл рассказала о проблемах с памятью после удаления кисты в мозге
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @davinamccall

Известная британская телеведущая Давина Макколл, пережившая удаление редкой опухоли мозга, рассказала о негативном последствии операции. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«У меня небольшие проблемы с кратковременной памятью», — сообщила телеведущая в видеообращении. По ее словам, она специально записывает видео, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Маккол добавила, что сейчас находится дома. Операцию по удалению коллоидной кисты в мозге она назвала безумием. В публикации она также поблагодарила своего нейрохирурга и близких людей, которые помогают ей восстанавливаться после процедуры.

Ранее Макколл рассказала, что у нее диагностировали коллоидную кисту — редкую опухоль мозга. По словам ведущей, ее размер составлял 14 миллиметров. Телеведущую госпитализировали 15 ноября, через три дня ее партнер сообщил, что Макколл удалили опухоль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при Трампе

      Известная российская актриса рассказала о делающей уборку в ее квартире матери

      Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии

      Раскрыты детали нового пакета антироссийских санкций Евросоюза

      Умер автор культовых голливудских комедий

      ВСУ попытались добить сдавшегося британского наемника

      США заявили о завершении процесса выделения 50 миллиардов долларов Киеву из активов РФ

      В США заявили о влиянии Китая на отношения КНДР с Россией

      Украину предостерегли от нарушения конвенции о противопехотных минах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше