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09:44, 26 ноября 2024Экономика

Подсчитана переплата по ипотеке в России

«Циан»: ипотечники рискуют заплатить в семь раз больше стоимости квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне роста ключевой ставки переплата по рыночной ипотеке в России выросла в 2,5 раза с ноября 2023 года. Сейчас при наиболее долгом сроке погашения заемщики рискуют переплатить в семь раз больше стоимости квартиры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова.

Так, если кредит под 29 процентов с первоначальным взносом 20 процентов оформить на квартиру в 37 «квадратов» на 10 лет, затраты в три раза превысят стоимость объекта. Если срок выплаты увеличить до 20 лет, придется переплатить уже в пять раз, а до 25 лет — в шесть раз. Если ипотека оформлена на 30 лет, затраты превысят стоимость жилья в семь раз.

Попов отметил, что сейчас заемщики редко берут дорогие долгосрочные кредиты. На данный момент ипотека интересна тем, что может внести большой первоначальный взнос или планирует быстро погасить значительную часть долга. Эксперт добавил, что по семейной ипотеке переплата гораздо меньше — заемщикам придется отдать лишь в полтора-два раза больше стоимости квартиры.

Ранее стало известно, что россияне разочаровались в покупке жилья. В октябре доля тех, кто считает условия покупки недвижимости в стране хорошими, достигла исторического минимума в 18 процентов.

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