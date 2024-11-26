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20:23, 26 ноября 2024Россия

Предотвращена вторая за 20 минут атака ВСУ по российскому региону

Минобороны России заявило еще об одном БПЛА ВСУ, сбитом в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дежурные военнослужащие предотвратили вторую за 20 минут атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 19:25 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого в Минобороны России сообщали о перехвате беспилотника ВСУ в 19:05.

Ранее в ведомстве отчитались о перехвате в ночь на 26 ноября 39 беспилотников ВСУ над семью российскими регионами. 24 дрона уничтожили в Ростовской области, 5 — в Брянской, по три — в Белгородской и Курской, два — над Крымом и еще по одному — над Орловской и Воронежской областями.

ЖЗЛ
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