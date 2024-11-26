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14:14, 26 ноября 2024Экономика

В российском регионе штормовой ветер оставил без света восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов в Приморье остались без света из-за непогоды
Виктория Клабукова

Фото: Elena Chernyshova / Globallookpress.com

В Приморском крае несколько населенных пунктов остались без электричества из-за штормового ветра. Об этом сообщает портал Vl.ru.

Непогода лишила света восемь населенных пунктов в регионе. Из-за аварии на сетях отключения коснулись поселков городского типа Посьет, Краскино, Зарубино и Хасан, а также сел Гвоздево, Андреевка, Витязь и Рисовая Падь. При этом, как уточняется, подача ресурса была отключена даже после того, как прокурор района объявил предостережение коммунальным службам о необходимости принятия дополнительных мер по энергообеспечению населения. Последствия аварии ликвидируются, но проезд к местам повреждений в данный момент осложнен. Котельные переводят на альтернативные источники питания.

Кроме того, шквалистый ветер привел к отключениям электроэнергии в самом Владивостоке. По сведениям ТАСС, без света остались 35 многоквартирных домов города. Отключения коснулись улиц Борисенко, Монтажной, Новожилова, Строительной 2-й и Строительной 3-й.

Приморье находится под действием активного циклона, который принес с собой дожди и сильный ветер. Его скорость достигала 30 метров в секунду. Сильным порывом ветра в городе сорвало обшивку дома и крышу шиномонтажа, фонарь, светофор и опору освещения. Из-за ветра стройматериалы полетели вниз с крыш здания и угодили на припаркованные автомобили. На лобовые стекла пяти машин приземлилось поваленное шквалом дерево. Как отмечают синоптики, ветер во Владивостоке не стихнет еще два дня.

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