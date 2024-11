Продемонстрирована эффективная вакцина против малярии

New England Journal of Medicine: создана безопасная вакцина против малярии

Ученые Медицинского центра Лейденского университета и Медицинского центра Университета Радбода в Нидерландах продемонстрировали обещающую безопасность и эффективность новую вакцину против малярии на поздней стадии развития болезни. Результаты были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Ученые использовали ослабленный паразит Plasmodium falciparum, известный как GA2, который способен развиваться в печени дольше обычного. Такая иммунизация создавала иммунный ответ, который должен повысить способность организма бороться с инфекцией, поскольку иммунная система подвергается воздействию более широкого спектра антигенов паразита.

Метод исследования основывался на использовании генетически модифицированных комаров, инфицированных GA2 и другим ослабленным паразитом GA1, а также комаров без инфекции для контроля. Добровольцы случайным образом распределялись в группы и проходили три сеанса иммунизации с интервалом в 28 дней. После иммунизации всех участников подвергли контролируемой малярийной инфекции для оценки эффективности вакцины.

Первичными конечными точками были оценка побочных эффектов и наличие паразитемии в крови. В ходе иммунизации побочные эффекты во всех группах оказались схожими и включали в основном легкие местные реакции, такие как покраснение и зуд в местах укусов комаров. Серьезных побочных эффектов выявлено не было.

Результаты показали, что защитная эффективность вакцины GA2 была значительно выше по сравнению с группами, получавшими GA1 или плацебо. Восемь из девяти участников группы GA2 остались защищенными от малярийной инфекции, тогда как в группе GA1 защита была зафиксирована только у одного из восьми участников. В группе плацебо не наблюдалось случаев защиты от инфекции.

Исследователи пришли к выводу, что вакцинация с использованием GA2 вызывает сильный клеточный иммунный ответ, который играет ключевую роль в защите от малярии. Это исследование открывает перспективы для дальнейшего изучения этой вакцины в более масштабных испытаниях с участием разнообразных групп населения.