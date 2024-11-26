Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах

Президент Владимир Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ и соседних регионах. Его слова передает РИА Новости.

Об этом он заявил в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Президент добавил, что уже 20 лет такие встречи позволяют вырабатывать решения, направленные на защиту стран Содружества от внутренних и внешних угроз и выстраивать механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

Он также отметил, что в нынешних сложных геополитических условиях конструктивное взаимодействие спецслужб особенно важно. Путин выразил уверенность, что совещание станет значимым этапом в углублении партнерства и поможет укреплению мира и безопасности на пространстве СНГ.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что США и их союзники хотят превратить СНГ в дешевую ресурсную базу, устроив там хаос. По его словам, они не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций.