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11:38, 26 ноября 2024Бывший СССР

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в СНГ и соседних регионах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент Владимир Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ и соседних регионах. Его слова передает РИА Новости.

Об этом он заявил в приветствии участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Президент добавил, что уже 20 лет такие встречи позволяют вырабатывать решения, направленные на защиту стран Содружества от внутренних и внешних угроз и выстраивать механизмы сотрудничества по линии спецслужб.

Он также отметил, что в нынешних сложных геополитических условиях конструктивное взаимодействие спецслужб особенно важно. Путин выразил уверенность, что совещание станет значимым этапом в углублении партнерства и поможет укреплению мира и безопасности на пространстве СНГ.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что США и их союзники хотят превратить СНГ в дешевую ресурсную базу, устроив там хаос. По его словам, они не брезгуют самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций.

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