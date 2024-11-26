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09:42, 26 ноября 2024Силовые структуры

Рецидивист изнасиловал жительницу Луганска в подворотне и угрожал дверным ключом

В Луганске рецидивист изнасиловал женщину в подворотне, угрожая дверным ключом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) рецидивист изнасиловал местную жительницу в подворотне, угрожая дверным ключом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, преступление произошло в Луганске. Мужчина обратил внимание на женщину в Ленинском районе и стал ее преследовать. В какой-то момент она зашла в подворотню, и там злоумышленник с ключом напал на нее и изнасиловал. Пострадавшая решила, что он угрожает ей ножом. После происшествия потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину задержали. Выяснилось, что фигурант шесть раз был осужден по аналогичным статьям. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас рецидивист находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Забайкальский краевой суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Читы Егора Гриба, который изнасиловал женщину в общежитии и расправился с ней.

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