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12:36, 26 ноября 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

В Шереметьево поймали пенсионерку, пришедшую за посылкой с гашишным маслом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 64-летнюю пенсионерку из Подмосковья, которая пришла получать посылку с гашишным маслом из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»). По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Она подписала расписку о невыезде.

По данным правоохранителей, таможенники обнаружили наркотик в посылке из Таиланда. В картонной коробке среди орехов лежала стеклянная банка с надписью «Yellow oil, Green Herb». Внутри они нашли наркотик общей массой 222 грамма.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 39-летнего местного жителя, который скрыл 23 килограмма наркотиков в автомобильном двигателе.

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