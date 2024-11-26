Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

В Шереметьево поймали пенсионерку, пришедшую за посылкой с гашишным маслом

В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали 64-летнюю пенсионерку из Подмосковья, которая пришла получать посылку с гашишным маслом из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»). По этой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Она подписала расписку о невыезде.

По данным правоохранителей, таможенники обнаружили наркотик в посылке из Таиланда. В картонной коробке среди орехов лежала стеклянная банка с надписью «Yellow oil, Green Herb». Внутри они нашли наркотик общей массой 222 грамма.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задержали 39-летнего местного жителя, который скрыл 23 килограмма наркотиков в автомобильном двигателе.