Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 26 ноября 2024Россия

Российский военный описал потери ВСУ в Курской области фразой «машины вывозили их пачками»

Командир морпехов Як о потерях ВСУ в Курской области: авто «вывозили их пачками»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были такими, что «машины вывозили их пачками». Об этом заявил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным «Як», пишет РИА Новости.

Речь идет об участке в районе Ольговской рощи, где была заблокирована группировка украинских военных, — там насчитывалось большое число бойцов ВСУ, рассказал военнослужащий в ролике министерства обороны.

«Можно сказать, их [тела] машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед», — сказал командир батальона морской пехоты.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Беспрецедентный шаг» Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
«Беспрецедентный шаг»Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
18 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024

По его словам, выдавить ВСУ из Ольговской рощи удалось благодаря необычной тактике, которая заключалась в том, что две группы российских военных обошли позиции противника с двух сторон через поле и начали «заползать» в тыл.

В тылу, помимо этого, российские военные заминировали дороги, чтобы техника ВСУ не могла проехать. Блокирование группировки ВСУ удалось, так как ВСУ не были готовы к такому маневру и больше защищали свои передовые, а не тыловые позиции.

24 октября стало известно о возвращении контроля над Ольговской в Курской области. Впоследствии военкор Александр Коц сообщал, что до 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Ольговском лесу в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не дочитали доктрину». Захарова отреагировала на обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      Российские военные продвинулись на купянском направлении

      Российские морпехи раскрыли потери ВСУ в Курской области

      Американский журналист ответил на вопрос о проклятии после травмы Овечкина

      Переехавший в Россию голландец перечислил странные особенности жизни в стране

      Российского военного осудили почти на три года за отказ ехать в зону СВО

      Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

      В Британии заявили о вхождении украинского конфликта в критическую фазу

      В Раде раскритиковали Зеленского после слов о Крыме

      Названы самые популярные украшения у российской молодежи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше