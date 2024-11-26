Российский военный описал потери ВСУ в Курской области фразой «машины вывозили их пачками»

Командир морпехов Як о потерях ВСУ в Курской области: авто «вывозили их пачками»

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области были такими, что «машины вывозили их пачками». Об этом заявил командир батальона морской пехоты Черноморского флота группировки «Север» с позывным «Як», пишет РИА Новости.

Речь идет об участке в районе Ольговской рощи, где была заблокирована группировка украинских военных, — там насчитывалось большое число бойцов ВСУ, рассказал военнослужащий в ролике министерства обороны.

«Можно сказать, их [тела] машины вывозили пачками. Их сдвинули, отодвинули назад, и поэтому они перешли по большей степени к позиционной обороне, чтобы удержать позиции, которые у них остались. Но у них это не получается. Движение в любом случае у нас идет, мы продвигаемся вперед», — сказал командир батальона морской пехоты.

По его словам, выдавить ВСУ из Ольговской рощи удалось благодаря необычной тактике, которая заключалась в том, что две группы российских военных обошли позиции противника с двух сторон через поле и начали «заползать» в тыл.

В тылу, помимо этого, российские военные заминировали дороги, чтобы техника ВСУ не могла проехать. Блокирование группировки ВСУ удалось, так как ВСУ не были готовы к такому маневру и больше защищали свои передовые, а не тыловые позиции.

24 октября стало известно о возвращении контроля над Ольговской в Курской области. Впоследствии военкор Александр Коц сообщал, что до 600 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Ольговском лесу в Курской области.

