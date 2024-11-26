Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады в Ванкувере из-за допинга

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда (CAS).

Там подтвердили, что Устюгов совершил нарушение антидопинговых правил. Будут аннулированы все его четырехлетние результаты — с января 2010 года и до завершения карьеры в 2014-м. Таким образом, россиянин лишится золота и бронзы, завоеванных на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

В допинг-тесте Устюгова нашли запрещенный оксандролон

Независимый дисциплинарный орган Biathlon Integrity Unit (BIU) отметил, что апелляционный комитет CAS поддержал выводы антидопингового отдела суда, который постановил, что Устюгов «совершил нарушение антидопинговых правил на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена». Его ранее обвинили в применении запрещенного препарата оксандролона.

На основе этого решения Устюгов наказан четырехлетней дисквалификацией. Все результаты соревнований с 24 января 2010 года и до его завершения карьеры в конце сезона 2013/2014 аннулируются, включая все медали, очки и призы. Среди них в том числе золото в масс-старте и бронза в мужской эстафете Олимпийских играх в Ванкувере.

Евгений Устюгов с золотой медалью масс-старта Олимпийских игр-2010 Фото: Илья Питалев / РИА Новости

BIU подчеркнул, что он и Международный союз биатлонистов (IBU) приветствуют это решение. Там также указали, что россиянин может обжаловать его в Федеральном суде Швейцарии (SFT), однако «такие апелляции разрешены только по узким процессуальным основаниям».

Устюгова ранее лишили и золота Игр в Сочи

BIU также отметил, что Устюгов подал апелляцию на другое недавнее и отдельное решение CAS. Тогда суд отклонил совместную апелляцию, поданную спортсменом и другой бывшей биатлонисткой Светланой Слепцовой, которые оспаривали вердикты CAS, вынесенные антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020 года.

Тогда Устюгова также признали виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировали его результаты с 27 августа 2013 года. Вследствие этого его лишили золотой медали Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в эстафете. При этом в сегодняшнем заявлении BIU подчеркнул, что перераспределение медалей той гонки произойдет только после окончательного вердикта Федерального суда Швейцарии и последующего официального решения Исполнительного совета Международного олимпийского комитета.

Разбирательство в отношении россиянина запустило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2018 году на основании результатов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Устюгов тогда назвал произошедшее беспределом. «Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — заявлял он.

В сентябре CAS отклонил апелляцию Устюгова и Слепцовой. Ее признали виновной в употреблении остарина.

Устюгов объяснял положительный тест на допинг редкой мутацией

Биатлонист объяснял обнаружение у него оксандролона тем, что на самом деле российские ученые обнаружили в его генах редкие мутации.

Он заявлял, что полногеномное исследование выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина, и руководство IBU якобы знало об этом, поэтому «ему нечего скрывать».

«Видимо, кто-то охотится за российскими медалями», — считал Устюгов.

Евгений Устюгов (в центре) во время масс-старта на Олимпийских играх-2010 Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров, в котором проводилось исследование, говорил, что полученные генетические данные позволяли поставить вопрос о снятии обвинений, и их намеревались использовать юристы в процессе в CAS.

В России признали отсутствие у Устюгова шансов на выигрыш апелляции

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова после сегодняшнего сообщения заявила, что у Евгения Устюгова практически нет шансов оспорить решение о лишении золотой медали Олимпиады 2010 года.

«И врагу не пожелаешь такого — спустя 14 лет после победы на ОИ‑2010 лишиться золотой медали. Сам факт, что это произошло по прошествии стольких лет, очень удивляет. Конечно же, шансов что‑то оспорить через суд Швейцарии практически нет», — посчитала она.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посчитал, что таких историй не было бы, если бы в России по‑настоящему развивали спортивную медицину, делали паспорта крови, медицинские паспорта и «меньше бы жрали допинг».

«Обидно, но это было понятно, что у нас это отнимут», — высказался он, также считая, что шансов на положительную апелляцию в швейцарском суде нет.