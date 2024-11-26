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10:05, 26 ноября 2024Наука и техника

«Ростех» оценил применение «Мальвы» в СВО

«Ростех»: САУ «Мальва» успешно показала себя в СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» успешно показала себя в специальной военной операции (СВО). С такой оценкой выступил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Об этом сообщает ТАСС.

«Благодаря колесному шасси машина может быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. Это важно в условиях контрбатарейной борьбы», — сказал руководитель.

По его словам, колесная «Мальва» более маневренна, чем установки на гусеничном ходу. «При этом она обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации», — добавил директор.

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В июле госкорпорация сообщила о поставках в войска очередной партии САУ «Мальва».

В том же месяце «Ростех» заявил, что мощности снарядов САУ 2С7М «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания.

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