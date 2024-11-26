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00:30, 26 ноября 2024Из жизни

Рыбаки расправились с напавшим на мужчину и его собаку медведем

В Канаде рыбаки убили медведя, который напал на гулявшего с собакой мужчину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pete Nuij / Unsplash

В канадской провинции Британская Колумбия мужчина, гулявший с собакой по лесной тропе, столкнулся с агрессивным медведем. Об этом пишет CBC News.

Хищника привлекла собака. Когда хозяин попытался оттащить питомца и отойти, медведь переключил внимание на человека и напал на него. Оказавшиеся неподалеку рыбаки услышали шум и крики и пришли на помощь мужчине. Они расправились с напавшим на человека медведем. Как именно они это сделали, не уточняется.

После происшествия мужчину госпитализировали с незначительными травмами. Собака не пострадала. Сотрудник службы охраны природы Джордан Фергюсон рассказал журналистам, что осмотр места происшествия подтвердил, что участники происшествия действовали в целях самообороны. Никаких мер против них приниматься не будет.

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Фергюсон подчеркнул важность мер предосторожности во время прогулок на природе, отметив, что медведи в этом регионе Канады не «полностью впадают в спячку» из-за мягких зим и наличия пищи.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь набросился на двух пастухов в лесу и покалечил одного из них. Тяжелые травмы получил 55-летний мужчина.

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