Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

Сосед дважды ударил школьницу из Красноярска и оставил ее без сознания свиньям

Задержанный по подозрению в расправе над 17-летней жительницей Красноярского края рассказал, что нанес ей два удара, а затем бросил ее без сознания в сарае со свиньями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре и предоставили видео с признанием мужчины.

На кадрах он говорит, что пришел к отцу девушки отомстить и забить его скот, но в загоне застал девушку, которая кормила животных. Мужчина взял палку и дважды ударил ее, а когда она упала, потеряв сознание, то оставил ее там же.

Подозреваемый работал в компании «Андроновское», где его начальником был отец потерпевшей,

и он был недоволен решениями руководства. В день происшествия мужчина был пьян.

В отношении него возбуждено уголовное дело.