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14:04, 26 ноября 2024Силовые структуры

Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

Сосед дважды ударил школьницу из Красноярска и оставил ее без сознания свиньям
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Сарай с разорвавшими российскую школьницу свиньями попал на видео

Задержанный по подозрению в расправе над 17-летней жительницей Красноярского края рассказал, что нанес ей два удара, а затем бросил ее без сознания в сарае со свиньями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре и предоставили видео с признанием мужчины.

На кадрах он говорит, что пришел к отцу девушки отомстить и забить его скот, но в загоне застал девушку, которая кормила животных. Мужчина взял палку и дважды ударил ее, а когда она упала, потеряв сознание, то оставил ее там же.

Подозреваемый работал в компании «Андроновское», где его начальником был отец потерпевшей,
и он был недоволен решениями руководства. В день происшествия мужчина был пьян.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

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