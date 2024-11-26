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12:58, 26 ноября 2024Россия

Стал известен новый командующий группировкой «Юг»

РБК назвал генерал-лейтенанта Санчика новым врио командующего «Югом»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Генерал-лейтенант Александр Санчик стал временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом стало известно РБК от источника, знакомого с ходом консультаций по кандидатурам.

Помимо этого собеседник канала, близкий к Минобороны России, назвал Санчика новым командиром.

Александр Санчик с 2020 года был на должности командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. В мае 2024-го он был на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Прошлого командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с поста в рамках плановой ротации.

По мнению некоторых военных блогеров, Анашкин лишился поста потому, что не доводил до высшего командования истинное положение вещей, скрывая реальную обстановку на северском направлении.

ЖЗЛ
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