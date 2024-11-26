Полянский: СБ ООН проведет заседание по украинскому кризису 27 ноября

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 27 ноября, проведет заседание по украинскому кризису. Об этом заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский в своем официальном Telegram-канале.

«Киевский режим продолжает бороться с северокорейскими "ветряными мельницами" и не оставляет попыток убедить в серьезности этой борьбы мировое сообщество. Пока получается слабо, поэтому Украина запросила на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве) 27 ноября очередное заседание Совбеза ООН по этому сюжету», — написал он.

По словам Полянского, Москва использует эту возможность для донесения до широкой общественности реальных угроз для мира и международной безопасности, исходящих от действий Киева.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал не допустить эскалации конфликта на Украине. Он отметил, что всемирная организация хочет видеть завершение конфронтации в соответствии с нормами международного права и территориальной целостности.