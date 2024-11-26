Стали известны подробности про дело осужденного в России американца Вудлэнда

Американцу Вудлэнду предлагали платить по 900 рублей за каждую закладку

Приговоренному к 12,5 года российской колонии 32-летнему гражданину США и России Роберту Вудлэнду предлагали платить по 900 рублей за каждую сделанную им закладку с наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце апреля 2023 года Вудлэнд познакомился в интернете с мужчикой, который сделал ему соотвествующее предложение. Американец согласился.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор американца по делу о наркотиках.

По версии следствия, в апреле 2023 года Вудлэнд вошел в состав организованной преступной группировки, целью которой была незаконная продажа наркотиков. 3 января в лесопарке Мытищ осужденный забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, перевез ее в квартиру, где расфасовал в 49 свертков. Наркотики предназначались для сбыта, решили правоохранители.