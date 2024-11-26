Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:57, 26 ноября 2024Силовые структуры

Суд заочно арестовал французскую журналистку за незаконное пересечение границы России

Под Курском суд заочно арестовал журналистку France 24 Кэтрин Норрис Трент
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курске Ленинский районный суд заочно арестовал журналистку французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По данным следствия, женщина обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Она незаконно пересекла границу на транспортном средстве вооруженных формирований Украины для того, что осуществить съемку репортажа на территории Суджанского района.

7 октября ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в отношении иностранных журналистов, приехавших в Курскую область. Дела заведены в отношении сотрудников швейцарского издательского холдинга СН Media Курте Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. По данным ФСБ, всего с 17 августа были возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского биатлониста лишили олимпийских медалей из-за допинга. Спортсмен объяснял положительный тест редкой мутацией

      Кадыров показал боевую работу «Ахмата» в Харьковской области

      «Доход начисляется ежедневно» Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

      Реклама

      Российские власти задумались о выращивании бананов

      Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

      Самый мощный ноутбук Apple не осилил S.T.A.L.K.E.R. 2

      Арестованный в Курской области британский наемник ВСУ попал на видео

      Оправдавший допинг редкими мутациями Устюгов подал апелляцию на лишение медалей Олимпиады

      В России объяснили возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      В Харьковской области рассказали об упорных боях российских сил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше