Суд заочно арестовал французскую журналистку за незаконное пересечение границы России

Под Курском суд заочно арестовал журналистку France 24 Кэтрин Норрис Трент

В Курске Ленинский районный суд заочно арестовал журналистку французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По данным следствия, женщина обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Она незаконно пересекла границу на транспортном средстве вооруженных формирований Украины для того, что осуществить съемку репортажа на территории Суджанского района.

7 октября ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении российской границы в отношении иностранных журналистов, приехавших в Курскую область. Дела заведены в отношении сотрудников швейцарского издательского холдинга СН Media Курте Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент. По данным ФСБ, всего с 17 августа были возбуждены уголовные дела в отношении 14 иностранных журналистов, незаконно пересекших границу России.