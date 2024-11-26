Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

Reuters: Трамп рассматривает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США Дональда Трампа задумалась о проведении прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Reuters.

Агентство уточнило, что таким образом республиканцы планируют снизить риск начала вооруженного конфликта. При этом подчеркивается, что сам Трамп пока не принял окончательного решения по данному вопросу.

Ранее Bloomberg сообщило, что Ким Чен Ын не заинтересован в возможном возобновлении прямых переговоров с Трампом. Уточняется, что комментарии северокорейского лидера прозвучали на фоне предположений, что победа Трампа на президентских выборах в США может привести к очередному изменению тактики в отношениях с Пхеньяном, поскольку избранный американский лидер неоднократно расхваливал «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном во время предвыборной кампании.