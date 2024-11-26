Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:27, 26 ноября 2024Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с главой российского региона

Песков анонсировал встречу Путина с главой Архангельской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским. График главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, встреча с российским губернатором состоится во вторник, 26 ноября, в Кремле в открытом формате.

«Глава государства продолжает традиционно регулярно работать с регионами — это неотъемлемая часть его работы», — заключил Песков.

Последняя публичная встреча Путина и Цыбульского прошла в декабре 2023 года во время поездки главы государства в Северо-Западный федеральный округ. Губернатор, в частности, докладывал президенту о поддержке новых регионов.

Ранее стало известно, что администрация президента России начала работу над реформой ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. Сообщалось, что реформа KPI связана с поручениями президента, которые тот дал в ходе февральского послания Федеральному собранию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      Тысячи протестующих пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией

      Стало известно о последствиях штормового ветра во Владивостоке

      В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

      В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

      Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше