В Кремле анонсировали встречу Путина с главой российского региона

Песков анонсировал встречу Путина с главой Архангельской области

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским. График главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства, встреча с российским губернатором состоится во вторник, 26 ноября, в Кремле в открытом формате.

«Глава государства продолжает традиционно регулярно работать с регионами — это неотъемлемая часть его работы», — заключил Песков.

Последняя публичная встреча Путина и Цыбульского прошла в декабре 2023 года во время поездки главы государства в Северо-Западный федеральный округ. Губернатор, в частности, докладывал президенту о поддержке новых регионов.

Ранее стало известно, что администрация президента России начала работу над реформой ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. Сообщалось, что реформа KPI связана с поручениями президента, которые тот дал в ходе февральского послания Федеральному собранию.

