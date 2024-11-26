В МИД России анонсировали «шоковый контент» по расстрелу ВСУ жителей Селидово

Мирошник: МИД предоставит «шоковый контент» по расстрелу ВСУ жителей Селидово

МИД России собирает данные о расстреле бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей Селидово Донецкой народной республики (ДНР), после чего предоставит «шоковый контент» международным организациям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Мы сейчас собираем все достоверные факты, видеоматериалы, фотоматериалы доказательства свидетельства людей — они должны быть соответствующим образом подготовлены — и вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и будет представлен на заседаниях различных международных организаций. И мы обязательно потребуем от них каких-то действий», — анонсировал Мирошник.

Ранее жительница Селидово Мария Крючкова сообщила, что украинские власти бросили мирное население города. «Никого [из властей] не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей», — рассказала женщина.