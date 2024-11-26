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12:50, 26 ноября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли подробности отражения атак ВСУ на ЗАЭС

Минобороны: при отражении атаки ВСУ на ЗАЭС сбиты два БПЛА и один подавлен
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На подлете к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) российской системой противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Подробности об отражении атак на объект журналистам раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что персонал электростанции работает в штатном режиме, обслуживая ее объекты и отслеживая радиоактивную обстановку.

Ранее 26 ноября стало известно, что ВСУ за сутки пять раз обстреляли и трижды атаковали дронами город-спутник ЗАЭС Энергодар и его окрестности. В результате получило повреждения административное здание. Пострадавших нет. В Минобороны России назвали попытки атак на электростанцию провокацией ВСУ.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы объекта участились по сравнению с 2023 годом. По его словам, в нынешнем году ВСУ вели осознанные, целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру Энергодара, что зачастую «цепляло и обеспечение безопасности станции».

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