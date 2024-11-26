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01:06, 26 ноября 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали поставки противопехотных мин Украине

Пентагон: Вашингтон не раскрывает сроки отправки противопехотных мин на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Соединенные Штаты не раскрывают информации о сроках отправки противопехотных мин на Украину. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

«Мы не объявляем о доставке военного снаряжения в страну, это решение остается за украинской стороной», — подчеркнула она. По ее словам, Пентагон не располагает новой информацией о ходе поставок.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что особенно страшно не использование запрещенных противопехотных мин в моменте, а последствия их применения для мирного населения. До этого сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) противопехотные мины и использовать их на территории республики. Отмечалось, что поставляемые Киеву мины нестойкие, то есть «становятся инертными спустя некоторое время».

При этом генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины, передаваемые Киеву, представляют большую опасность для гражданского населения даже после прекращения боевых действий.

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