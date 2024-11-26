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17:30, 26 ноября 2024Россия

В России ввели новые штрафы для владельцев домашних животных. За что их смогут наказать на 30 тысяч рублей?

В РФ ввели штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Госдума приняла законопроект о введении штрафов за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Россиян смогут наказывать на сумму до трех тысяч рублей, а юрлиц — до 30 тысяч.

Штрафы предусмотрены при нарушении правил выгула

Наказывать будут за нарушение правил выгула, например, за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника (перечень таких пород утвержден правительством), а также за нахождение собак на детских площадках.

Физлица-владельцы животных будут наказываться штрафом до 3 тысяч рублей, должностные лица — до 15 тысяч рублей, и юридические — до 30 тысяч.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

При этом если нарушение допущено не владельцем, а человеком, присматривающим за животным, либо если оно было украдено и перешло в руки других лиц, административная ответственность на хозяина накладываться не будет.

Документ внесли в Госдуму еще в 2021 году, а в сентябре 2024 года депутаты ГД приняли его в первом чтении. 26 ноября его утвердили сразу во втором и третьем чтениях. Он вносит изменения в существующую статью Кодекса об административных правонарушениях — часть 1 статьи 8.52 КоАП, хотя изначально предлагалось создать отдельную. Кроме того, выросла сумма предлагаемых штрафов.

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Предполагается, что рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти регионов.

В Госдуме объяснили закон жалобами и нападениями животных на детей

Депутат Госдумы Павел Крашенинников отметил, что в России действует федеральный закон об ответственном обращении с животными, где установлены требования к содержанию питомцев, однако наказания за нарушения в нем нет. Сейчас штрафы предусмотрены лишь в отдельных регионах — принятый закон же выводит их на федеральный уровень.

Крашенинников объяснил принятие закона, в частности, тем, что часто люди жалуются на агрессивных домашних животных и безответственность хозяев. Владельцы гуляют с ними, не заботясь о безопасности окружающих, нередки случаи нападения таких животных на детей.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», — заявил он.

В июле был подписан закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведенных для этого мест.

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