В российском регионе арестовали местного жителя за расправу над товарищем

В Тверской области арестован мужчина за расстрел товарища в лесу

В Тверской области арестовали местного жителя за расправу над товарищем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 31 октября в лесном массиве Кувшиновского района, между знакомыми произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил в другого из охотничьего ружья. Ранение, полученное пострадавшим, оказалось несовместимо с жизнью. Преступник скрылся с места происшествия. 6 ноября сотрудники полиции и местные жители обнаружили мужское тело.

В ходе следственных действий был обнаружен стрелянный патрон. Силовики изъяли у всех подозреваемых охотничьи ружья и патроны для проведения экспертизы и сравнения с найденным на месте преступления. Таким образом, был выявлен и задержан подозреваемый в расправе.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе.