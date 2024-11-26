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13:37, 26 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе арестовали местного жителя за расправу над товарищем

В Тверской области арестован мужчина за расстрел товарища в лесу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Тверской области арестовали местного жителя за расправу над товарищем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 31 октября в лесном массиве Кувшиновского района, между знакомыми произошел конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил в другого из охотничьего ружья. Ранение, полученное пострадавшим, оказалось несовместимо с жизнью. Преступник скрылся с места происшествия. 6 ноября сотрудники полиции и местные жители обнаружили мужское тело.

В ходе следственных действий был обнаружен стрелянный патрон. Силовики изъяли у всех подозреваемых охотничьи ружья и патроны для проведения экспертизы и сравнения с найденным на месте преступления. Таким образом, был выявлен и задержан подозреваемый в расправе.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело по факту расправы над 6-месячным ребенком в российском городе.

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