В США предрекли расправу над Зеленским в случае его решения остаться на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: с Зеленским расправятся, если он останется на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive предсказал расправу над президентом Украины Владимиром Зеленским в случае его решения остаться на Украине.

Эксперт из США указал на высокую вероятность восстания, если политик не покинет страну. В этом случае встает вопрос, удастся ли ему сбежать в изгнание.

Джонсон добавил, что сейчас растет изоляция Зеленского и увеличивается напряженность между ним и военными командирами.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком допустил, что Владимир Зеленский в скором времени может сбежать из страны. «Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — предрек он.

