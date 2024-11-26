В Турции заявили об отсутствии препятствий в оплате российского газа

Анкара: Турция и Россия продолжают рассчитываться за газ в национальных валютах

Турция и Россия продолжают рассчитываться за газ в национальных валютах. Об отсутствии препятствий в торговле заявил источник в сфере банковского консалтинга в Анкаре, его цитирует ТАСС

21 ноября Минфин США ввел санкции против БКС-банка, банка «Центрокредит» и ряда других кредитных организаций, в том числе, системообразующего «Газпромбанка», через который европейские страны платили за поставки газа.

По словам источника в турецкой банковской отрасли, ограничения со стороны США не повлияют на взаимную торговлю с Россией.

«Торговля в паре турецкая лира-рубль между Турцией и Россией продолжается. Для этого есть возможности, они актуальны. Это банк EMLAK KATILIM. Никаких трудностей сейчас там нет, за исключением размера комиссии. Этот же банк может обслуживать и сделки по газу, если стороны решат делать это через него», — пояснил он.

При этом некоторые эксперты из энергетического сектора республики предупреждают, что ввиду ситуации с американскими санкциями оплата по газовым сделкам Турции и РФ может быть отсрочена ввиду ситуации с американскими санкциями в отношении Газпромбанка. Вопрос будет зависеть от жесткости контрактных обязательств и способности сторон договориться. При этом аналитики полагают, что Анкара и Москва найдут выход из нынешней ситуации, хоть отсрочка и выгодна турецкой стороне.

Уже 23 ноября ряд турецких кредитных организаций прекратил обслуживать российские карты китайской системы UnionPay, выданные «Газпромбанком». При попытке снять деньги в банкомате выдается предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком.