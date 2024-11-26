Викинги в Исландии и на Фарерских островах оказались разными

Frontiers in Genetics: Викинги в Исландии и на Фарерских островах были разными

Ученые из Университета Луисвилля, Университета Вайоминга и Университета Фарерских островов изучили генетическое наследие Фарерских островов и выявили, что на этих островах, а также в Исландии поселились разные викинги. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Genetics.

Фарерские острова, архипелаг из 18 островов в Северной Атлантике, были одним из мест, где поселились викинги. Вероятно, они не были первыми, кто это сделал, и еще ранее, примерно с 300 годов нашей эры, острова были заселены кельтскими монахами или другими людьми с Британских островов. Но согласно «Саге о фарерцах», написанной около 1200 года, вождь викингов по имени Грим Камбан поселился на Фарерских островах примерно между 872 и 930 годами нашей эры.

Анализ генетических данных показал, что распределение Y-хромосомных гаплогрупп на Фарерских островах больше всего схоже с современным распределением в Норвегии и Дании, но отличается от аналогичных данных из Исландии. Эти результаты свидетельствуют, что колонизация Фарерских островов происходила различными группами викингов, которые отличались по своему генетическому составу от тех, кто заселял Исландию.

Для проведения анализа ученые использовали методику генотипирования 12 локусов коротких тандемных повторов (STR) на Y-хромосоме у 139 мужчин с Фарерских островов. Тандемные повторы представляют собой повторяющиеся и часто мутирующие фрагменты ДНК длиной от 1 до 6 пар оснований, которые служат молекулярными маркерами. Сопоставив эти данные с аналогичными генотипами 412 мужчин из Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и Ирландии, исследователи смогли реконструировать генетическую картину популяции викингов.

Расширенный анализ продемонстрировал, что генетическое разнообразие Фарерских островов напоминает более широкий диапазон скандинавских генотипов, в то время как исландские образцы значительно отличаются. Это подтверждает гипотезу, что в заселении этих территорий участвовали две разные группы викингов.

Для более точного анализа ученые разработали новый метод «Мутационная дистанция от модального гаплотипа», позволяющий оценить вариации однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в пределах STR. Однонуклеотидные полиморфизмы выражаются в замене одного нуклеотида в цепочке ДНК, и разные фрагменты могут отличаться друг от друга множественными полиморфизмами. Этот метод помог выявить «эффект основателя» (низкое генетическое разнообразие у первых поселенцев), сохраняющийся в генетическом составе современных популяций на Фарерских островах и в Исландии, что подтверждает случайные потери генетического разнообразия в результате исторических колонизаций.

Полученные данные показывают, что викинги, заселявшие Фарерские острова и Исландию, имели разное генетическое происхождение. Исследование демонстрирует, что между этими популяциями не происходило значительного смешения, несмотря на их географическую близость. Это открытие уточняет картину викингских экспедиций в Северную Атлантику и позволяет взглянуть на их историю с новой стороны.