Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 26 ноября 2024Наука и техника

Викинги в Исландии и на Фарерских островах оказались разными

Frontiers in Genetics: Викинги в Исландии и на Фарерских островах были разными
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Луисвилля, Университета Вайоминга и Университета Фарерских островов изучили генетическое наследие Фарерских островов и выявили, что на этих островах, а также в Исландии поселились разные викинги. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Genetics.

Фарерские острова, архипелаг из 18 островов в Северной Атлантике, были одним из мест, где поселились викинги. Вероятно, они не были первыми, кто это сделал, и еще ранее, примерно с 300 годов нашей эры, острова были заселены кельтскими монахами или другими людьми с Британских островов. Но согласно «Саге о фарерцах», написанной около 1200 года, вождь викингов по имени Грим Камбан поселился на Фарерских островах примерно между 872 и 930 годами нашей эры.

Анализ генетических данных показал, что распределение Y-хромосомных гаплогрупп на Фарерских островах больше всего схоже с современным распределением в Норвегии и Дании, но отличается от аналогичных данных из Исландии. Эти результаты свидетельствуют, что колонизация Фарерских островов происходила различными группами викингов, которые отличались по своему генетическому составу от тех, кто заселял Исландию.

Материалы по теме:
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017

Для проведения анализа ученые использовали методику генотипирования 12 локусов коротких тандемных повторов (STR) на Y-хромосоме у 139 мужчин с Фарерских островов. Тандемные повторы представляют собой повторяющиеся и часто мутирующие фрагменты ДНК длиной от 1 до 6 пар оснований, которые служат молекулярными маркерами. Сопоставив эти данные с аналогичными генотипами 412 мужчин из Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и Ирландии, исследователи смогли реконструировать генетическую картину популяции викингов.

Расширенный анализ продемонстрировал, что генетическое разнообразие Фарерских островов напоминает более широкий диапазон скандинавских генотипов, в то время как исландские образцы значительно отличаются. Это подтверждает гипотезу, что в заселении этих территорий участвовали две разные группы викингов.

Для более точного анализа ученые разработали новый метод «Мутационная дистанция от модального гаплотипа», позволяющий оценить вариации однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в пределах STR. Однонуклеотидные полиморфизмы выражаются в замене одного нуклеотида в цепочке ДНК, и разные фрагменты могут отличаться друг от друга множественными полиморфизмами. Этот метод помог выявить «эффект основателя» (низкое генетическое разнообразие у первых поселенцев), сохраняющийся в генетическом составе современных популяций на Фарерских островах и в Исландии, что подтверждает случайные потери генетического разнообразия в результате исторических колонизаций.

Полученные данные показывают, что викинги, заселявшие Фарерские острова и Исландию, имели разное генетическое происхождение. Исследование демонстрирует, что между этими популяциями не происходило значительного смешения, несмотря на их географическую близость. Это открытие уточняет картину викингских экспедиций в Северную Атлантику и позволяет взглянуть на их историю с новой стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      На Украине подтвердили продвижение армии России в районе Купянска

      Российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ

      Ступени Ariane 6 отправили на Куру

      Россиянам назвали провоцирующие рак продукты

      Российский военный две недели уклонялся от службы и получил два года колонии

      Россияне стали занимать больше денег у микрокредиторов

      Россияне обварились кипятком на улице при прорыве трубы

      Раскрыты подробности об управлявших сгоревшим в Анталье SSJ-100 пилотах

      В российском регионе приняли закон об абортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше