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05:01, 26 ноября 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о дезинформации со стороны командиров ВСУ

Военный эксперт Дандыкин усомнился в нежелании украинцев продолжать конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Заявления командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) о нежелании бойцов продолжать воевать, могут быть частью кампании по дезинформации, высказался в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что противник продолжает активное сопротивление на всех направлениях.

«Ко всем заявлениям украинских командиров, в том числе, об упадке мотивации военнослужащих, надо относиться очень настороженно. Противник отчаянно сопротивляется на всех участках соприкосновения. Мы же уже не раз попадали на такую дезинформацию», — заметил Дандыкин.

По его словам, говорить о массовом упадке боевого духа украинских солдат на данный момент нельзя — в таком случае наблюдались бы массовые сдачи в плен и оставление позиций, чего на данный момент не происходит.

«Пока сопротивление сохраняется, идут крайне ожесточенные бои. Показательный пример — Курское направление, где сложная ситуация сохраняется уже больше трех месяцев. Так что вся информация о, якобы, нежелании украинцев воевать, нуждается в проверке. Да, с мобилизацией на Украине, действительно, непросто. Но коренного слома сопротивления нет», — заключил военный эксперт.

Ранее командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ Вячеслав Хоменко заявил, что среди украинских солдат 90 процентов не имеют опыта боевых действий и не хотят воевать. По его словам, на третий год боевых действий мотивировать солдат стало сложно.

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