Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Минцифры: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины во вторник, 26 ноября, была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили об угрозе применения баллистических вооружений в своем Telegram-канале. «Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:45.

Ранее взрыв прозвучал в Одессе, на юге Украины. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ заявили о запуске ракеты в сторону Одесской области.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по объектам украинской армии в ряде населенных пунктов в Запорожской области. По его словам, под атаку в том числе попали объекты в районе завода «Сельмаш» в прифронтовом городе Гуляйполе.