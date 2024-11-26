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04:03, 26 ноября 2024Мир

Захарова отреагировала на прекращение уголовных дел против Трампа

Захарова отметила цикличность правосудия США после прекращения дел против Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Судебная система США проявляет «поразительную цикличность», демонстрируя свою необъективность раз в четыре года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на решение Минюста США прекратить уголовные дела против избранного президента Дональда Трампа.

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами», — написала она.

Ранее в штабе избранного президента США отреагировали на прекращение дел против политика. Директор штаба по коммуникациям Стивен Чанг заявил, что решение Министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против Трампа и это «является большой победой для законности».

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