Захарова отреагировала на прекращение уголовных дел против Трампа

Захарова отметила цикличность правосудия США после прекращения дел против Трампа

Судебная система США проявляет «поразительную цикличность», демонстрируя свою необъективность раз в четыре года. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на решение Минюста США прекратить уголовные дела против избранного президента Дональда Трампа.

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами», — написала она.

Ранее в штабе избранного президента США отреагировали на прекращение дел против политика. Директор штаба по коммуникациям Стивен Чанг заявил, что решение Министерства юстиции прекратило неконституционные федеральные дела против Трампа и это «является большой победой для законности».