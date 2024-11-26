Захарова прокомментировала прекращение уголовных дел против Трампа

Захарова заявила об удивительной цикличности американского правосудия

Американское правосудие демонстрирует «удивительную цикличность», раз в четыре года демонстрируя свою непредвзятость. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя прекращение уголовных дел против избранного президента США Дональда Трампа.

«Удивительная цикличность у американского демократичного правосудия — раз в четыре года оно демонстрирует абсолютную непредвзятость: сначала до выборов, а потом сразу после, хотя и с двумя абсолютно разными результатами», — прокомментировала Захарова.

Ранее прокурор попросил суд в Соединенных Штатах прекратить дело против Трампа. Политика пытались привлечь к уголовной ответственности по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия.