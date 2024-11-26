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06:30, 26 ноября 2024Из жизни

Женатый мужчина с четырьмя любовницами сделал тату на пенисе и не смог заниматься сексом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nikolai Kazakov / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Бразилии украсил пенис татуировкой и обнаружил, что не может заниматься сексом. Об этом пишет Metro.

37-летний Артур О'Урсо — бывший манекенщик, диджей и блогер. Он известен большим количеством татуировок и тем, что постоянно состоит в отношениях с несколькими женщинами. В 2022 году его официальная жена разрешила ему жениться на еще восьми женщинах, и он обвенчался с каждой любовницей в католической церкви в Сан-Паулу.

70 процентов тела О'Урсо покрыто рисунками. Недавно он решил сделать татуировку на пенисе и выложил за нее 8,8 тысячи реалов (примерно 156 тысяч рублей). Однако после того, как он вытерпел довольно болезненную процедуру, его ждал сюрприз: оказалось, что он потерял возможность заниматься сексом в двухнедельный период реабилитации. Поскольку нанесение татуировки подразумевает появление раневой поверхности, любое раздражение или биологические жидкости могут спровоцировать развитие инфекции.

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Татуировка на пенисе, для которой О'Урсо сам сделал эскиз, изображает символ, связанный с его убеждениями о романтической любви. Он представляет собой сочетание мужского и женского знаков с буковой «P». Тату-мастеру из города Жуан-Песоа потребовалось всего 90 минут, чтобы нанести рисунок на кожу.

«Хотя местная анестезия уменьшила боль во время процедуры, восстановление было сложным. Я рассматриваю это как акт мужества, поскольку выбор этой области был довольно смелым и, конечно, болезненным», — говорит О'Урсо. Пенис Артура онемел на шесть часов после нанесения чернил, но отсутствие секса оказалось самой сложной для него частью его восстановления.

В настоящее время О'Урсо женат на 27-летней Луане Казаки и состоит в отношениях с 21-летней Эмели Соуза, 24-летней Валькирией Сантос, 23-летней Дамианой и 28-летней Амандой Альбукерке.

Ранее сообщалось, что мать скандальной австралийской порномодели Бонни Блю положительно относится к ее работе в секс-индустрии. Она гордится за дочь и не видит ничего плохого в количестве ее половых партнеров. «Это просто часть работы, вот и все», — отметила женщина.

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