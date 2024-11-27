Бывшая жена Тимура Родригеза снялась в откровенном видео

Бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина в мини-юбке станцевала на камеру

Бывшая жена российского шоумена Тимура Родригеза (настоящее имя — Тимур Керимов), предпринимательница и блогерша Анна Девочкина, снялась в откровенном видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах бизнесвумен предстала в облегающей черной кофте и красной кожаной юбке длины мини. На протяжении всего видео экс-возлюбленная комика танцевала, прижималась к стене, а в конце — повернулась к камере спиной.

«Моя прекрасная учительница по музыке ходила в лакированном красном плаще, сколько я себя помню. Я не могу это забыть. Осталось сделать только короткую стрижку», — подписала она ролик.

Ранее стало известно, что Родригез расстался с Девочкиной по телефону. Как рассказал артист, когда жена приехала к нему спустя месяц, он уже находился в других отношениях, потому что ему захотелось чего-то нового и свежего.