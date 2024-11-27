Двое россиян расправились со знакомым из-за денег и попались через 28 лет

В Приморье задержали двух мужчин, убивших знакомого из-за денег в 1996 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин Евгения Черкасова и Алексея Куниченко, обвиняемых в расправе над знакомым 28 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено осенью 1996 года. Черкасов и Куниченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались получить с потерпевшего деньги за причинение одному из них телесных повреждений незаконным способом. Услышав отказ, они расправились со своим знакомым, а его тело вынесли из квартиры и спрятали.

На этапе расследования обвиняемые скрылись от силовиков — их смогли задержать только спустя 28 лет. В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения, ходатайство о заключении их под стражу уже направлено в суд.

Ранее в Казани сотрудники силовых структур задержали двух бизнесменов, причастных к организации заказной расправы над конкурентом в 1999 году.